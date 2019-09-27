Суд арестовал на 2 недели капитана судна, севшего на мель в Швеции, — сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство. Инцидент произошел в ночь на среду. Сухогруз под флагом Гибралтара следовал из Калининграда. По предварительным данным, капитан был пьян и уснул во время управления судном. Никто из членов экипажа не пострадал. В дипмиссии уточнили, что на судне был смешанный российско-украинский экипаж. Капитан – россиянин из Нижнего Новгорода.