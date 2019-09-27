Следователи объявили о раскрытии убийства игумена Даниила, настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Подозреваемый – уроженец Владивостока Александр Авдеев. Он сознался в убийстве и заявил, что пошел на преступление, потому что хотел ограбить священника. Убийство совершено в июле 2016-го года. Сначала подозревали одного из послушников монастыря, однако информация о его причастности к преступлению не подтвердилась, — сообщает издание «Медуза».