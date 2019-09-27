Телеведущий Андрей Малахов заявил, что удивлен реакцией МИД Киргизии на его программу

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что удивлен реакцией МИД Киргизии на программу, где обсуждалось ДТП с участием гражданина этой страны Исламбека Акбарова. По словам Малахова, преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства – они равны перед законом. Телеведущий выразил сожаление, подчеркнув, что его слова были неправильно поняты некоторыми киргизами.

Из-за программы Малахова МИД Киргизии вызвал советников посланника российского посольства. Дипломату указали на некорректные высказывания телеведущего и подчеркнули, что это ставит под сомнение союзнические отношения и стратегическое партнерство двух стран. Российское посольство в Киргизии осудило телеведущего. Дипломаты опубликовали пост в Фейсбуке со словами «Малахов – не наш герой».