В Новосибирской области воспитанники социального приюта для детей и подростков жалуются на постоянное недоедание и плохое качество пищи. Учреждение находится в селе Блюдчанское Чановского района. О нарушениях изданию «Тайга Инфо» рассказала родственница одного из детей. Кроме того, по ее словам, в выходные дни в приюте нет врачей, а болеутоляющие и жаропонижающие лекарства хранятся в запертом кабинете. Министерство социального развития Новосибирской области после обращения редакции объявило, что берет ситуацию под контроль. Сейчас в учреждении проводится комплексная проверка.