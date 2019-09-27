Телерадиокомпания «Немецкая волна» нарушила сразу несколько российских законов, — считает комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела. В частности, по словам депутатов, «Немецкая волна» призывала к участию в несанкционированных акциях в Москве. Кроме того, в публикациях, в том числе о Северном Кавказе, комиссия усмотрела нарушения антиэкстремистского законодательства. Материалы расследования будут направлены в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, Роскомнадзор и МИД – для принятия решения дальнейшей аккредитации. Кроме того, думская комиссия приняла решение изучить материалы еще нескольких СМИ на нарушения российского законодательства, — сообщает Интерфакс. Речь идет о Русской службе Би-би-си, МБХ-медиа, «Голосе Америки», «Радио Свободе», «Настоящее время» и «Медузе». Какие публикации будут проверяться – не уточняется.