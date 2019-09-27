Московские власти призвали горожан сообщать об отсутствии отопления в квартирах

Сейчас тепло подано во все жилые дома, а его отсутствие означает, что управляющая компания не выполнила свою работу. Это журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организация пуска тепла была более собранной по сравнению с предыдущим периодом. Менее чем за три дня тепло было подано. К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по оплате за тепло, они не подают тепло в квартиры. Мы сейчас подали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам, чтобы усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы тепла не было в квартирах» — цитирует Бирюкова АГН «Москва».

Всего в городе работает 500 управляюших компаний. Пожаловаться на отсутствие отопления можно в контактный центр по телефону выделенной «горячей линии» 7-800-100-23-29. Заявку также можно оставить на «Госуслугах».

20 сентября в Москве начали подачу тепла на соцобъекты и 23 сентября в жилые дома.