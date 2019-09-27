Песков: Кремль поддерживает запрет курения на балконах жилых домов

По словам пресс-секретаря президента эта мера является противопожарной, а не антитабачной.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни», – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также обратил внимание на то, что сам президент выступает за здоровый образ жизни. Сейчас, по словам Пескова, «остались считанные единицы коллег [Путина], которые курят, их меньше, чем пальцев на руке. В целом это [курение] весьма сейчас непопулярно, что отрадно», – цитируют Пескова «Ведомости».

Постановление правительства, которое вносит поправки в правила противопожарного режима в России и запрещает закуривать сигареты на балконах жилых домов, было опубликовано 26го сентября. В силу новые меры безопасности вступят с 1го октября.