Саудовская Аравия начинает выдавать туристические визы

Зарубежные издания называют это попыткой улучшить имидж страны на фоне жёсткой критики со стороны Запада.

Историческим событием — называет происходящее британская Би-Би-Си. Если раньше в страну могли въехать только паломники и бизнесмены, то теперь здесь появятся туристы. Журналисты напоминают, что это не первая попытка облегчить въезд в Саудовскую Аравию. Прошлый раз она потерпела крах после теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

The Guardian считает, что облегчение визового режима — попытка подготовить страну к переходу на экономику новой — пост-нефтяной эры, когда «чёрное золото» не будет играть большой роли на рынке. Открытие границ может привести к росту туристического потока до 100 миллионов человек в год, то есть, повлиять на создание огромного количества рабочих мест, — говорится в статье.

«Немецкая волна» обращает внимание на ограничения: хоть женщинам и разрешат въезжать в Саудовскую Аравию, они всё равно должны будут одеваться скромно. Даже на пляже. Пока даже неизвестно, смогут ли неженатые пары жить в одном номере. Также на иностранцев будет распространяться запрет потребления алкоголя и, немусульмане не смогут посещать священные города Мекку и Медину.

Американский канал CNN напоминает, что всё происходит на фоне серьёзной критики со стороны Запада в адрес Саудовской Аравии: от нарушений прав человека до обвинений в организации жестокого убийства колумниста The Washington Post Джамала Хашшоги.

Новые визовые правила, как ожидается, должны заработать в субботу.