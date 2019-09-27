Комиссия Госдумы обратится в МИД с вопросом о лишении Deutsche Welle аккредитации в России

В деятельности издания усмотрели признаки оправдания экстремизма. Еще ряд СМИ, среди которых «Медуза» и Русская служба BBC, проверят на предмет нарушения российского законодательства.

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит материалы по Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст. Министерству рекомендовано включить издание в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента, поскольку «Немецкая волна» ведет политическую деятельность и финансируется из бюджета Германией. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Также по его словам, экспертизы показали, что «Немецкая волна» нарушила российские законы. В деятельности издания усмотрели признаки оправдания экстремизма, поскольку Deutsche Welle не признает преступником блогера Владислава Синицу, осужденного за твит о детях силовиков. Судьбу аккредитации издания будет решать МИД.

Как отмечает Пискарев, министерство может либо прекратить, либо приостановить ее действие, либо сделать предупреждение. «Немецкой волной» российские власти заинтересовались в связи с твитом, в котором усмотрели призыв к участию в несанкционированных акциях в Москве. Между тем, проверки ждут и ряд других изданий – Русскую службу BBC, «Настоящее время», «Медузу», «МБХ Медиа», «Голос Америки», а также соцсеть Facebook и компанию Google. Их проверят на предмет нарушения российского законодательства.

Ранее руководство Deutsche Welle подчеркивало, что издание не вмешивается во внутренние дела России и не собирается этого делать, а обвинение в нарушении российских законов «совершенно абсурдно».