Мосгорсуд назначил на 14 октября рассмотрение жалобы на приговор Константину Котову. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В ближайший понедельник, как ожидается, будет вынесено решение по жалобе на приговор другому фигуранту дела – Павлу Устинову. Как полагает газета «Ведомости», «московское дело» распадается на отдельные фрагменты и теряет политическое наполнение, но не факт, что оно закончится снятием обвинений, — говорится в сегодняшней публикации издания под названием «Массовые беспорядки на двоих».

В предстоящее воскресенье на Проспекте Сахарова пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела» и всех политзаключенных. С призывом принять участие в этой акции выступил ряд известных деятелей культуры. Митинг согласован с властями