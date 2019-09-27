Соратник Навального стал третьим осужденным по так называемой «дадинской» статье

Экоактивиста Андрея Боровикова приговорили к 400 часам обязательных работ за неоднократные нарушения закона о митингах.

В отличие от предыдущих двух приговоров по «дадинской» статье, Октябрьский суд Архангельска сегодня не стал назначать обвиняемому наказание, связанное с лишением свободы. Сторона обвинения просила приговорить координатора местного штаба Навального к трем годам принудительных работ, но суд ограничился 400 часами. Сам Боровиков и его сторонники встретили решение суда с радостью, передает «Русская служба Би-Би-Си».

Уголовное дело против активиста было возбуждено в апреле после того, как он получил штраф за участие в митинге против строительства мусорного полигона на Шиесе. До этого его уже штрафовали за акцию «Он нам не царь», а также за участие в протестах против повышения пенсионного возраста. Для возбуждения дела по «дадинской» статье достаточно, чтобы человек больше двух раз за полгода привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях. Первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин и в честь него статья получила свое неофициальное название.

В начале сентября на четыре года колонии общего режима по «дадинской» статье был осужден фигурант «московского дела» Константин Котов. Апелляцию на приговор будут рассматривать 14 октября.