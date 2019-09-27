«Шпигель» опубликовал новые указания на связь убийцы гражданина Грузии с российскими спецслужбами

Немецкое издание «Шпигель» опубликовало новые указания на связь убийцы гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили с российскими спецслужбами. Однако дело до сих не передано генеральному прокурору ФРГ.

Убийство было совершено 23 августа в берлинском районе Тиргартен. Преступник пойман и находится в следственном изоляторе в германской столице. В Берлин он приехал через Париж и Варшаву незадолго до убийства.

Уже ранее было известно, что заграничный паспорт на имя Вадима Соколова оказался фальшивкой. В базе данных граждан России находится указание на то, что данная личность защищена законом. Подобные записи содержатся и в отношении подозреваемых по делу Скрипаля. 16 июня 49-летний «Соколов» впервые появился в налоговой базе данных россиян.

Хотя сведений о российском паспорте на это имя нигде не найдено, подозреваемый вскоре после этого получил свой первый заграничный паспорт. 23 июля он подал заявление на французскую визу. По указанному в нем адресу дверь открыл пожилой человек, утверждающий, что впервые слышит о «Соколове». Все это немецким следователям кажется весьма подозрительным.

«Шпигель» пишет, что они опровергли указания иностранных спецслужб на настоящую личность преступника. Имя некоего осужденного убийцы «Владимира Андреевича Степанова» также не связано с подозреваемым по делу Хангошвили.

У следователей находится сим-карта, найденная в варшавском отеле. Они надеются получить важные сведения после расшифровки телефонных переговоров.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген убежден, что дело носит ясный политический отпечаток. По словам политика, непонятно, почему оно до сих пор не передано в федеральную прокуратуру. Ведь мотив личной мести или преступления в рамках организованной преступности явно отсутствует.

Убийство чеченского беженца в Германии пытаются представить как следствие разборок мафии, — сказал в интервью «Эху» шеф-редактор издания Insider Роман Доброхотов. Однако, по его словам, маловероятно, что убийство могло произойти без содействия российских спецслужб.

У Владимира Степанова, который сейчас фигурирует в материалах прессы, посвященных расследованию убийства, железное алиби. Об этом «Эху» сказал корреспондент сайта «Фонтанка» Евгений Вышинков.

Вышинков служил в том же управлении МВД, в котором работал Степанов, поэтому информацию о его увольнении и заключении под стражу считает достоверной на сто процентов.