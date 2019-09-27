Песков: Надеемся, что стенограммы конфиденциальных переговоров не будут публиковаться в открытом доступе

В Кремле надеются, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут публиковаться в открытом доступе. В отношениях России и США и без того полно весьма серьезных проблем, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Публикацию стенограммы переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского Песков назвал внутренним делом США. При этом он признал, что это необычная практика. Подобные беседы, как правило, носят гриф «секретно» или «совершенно секретно».