МИД Киргизии вызвал советника посланника российского посольства из-за программы Андрея Малахова

Дипломату указали на то, что телеведущий некорректно высказывался о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове. Он находится под следствием из-за ДТП. В МИД подчеркнули, что передача вышла на государственном телеканале и высказывания такого рода ставят под сомнение союзнические отношения и стратегическое партнерство России и Киргизии. Российское посольство еще вчера опубликовало в своем Фейсбуке пост, в котором говорится: «Малахов – не наш герой, легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ».