В Уфе суд по иску военной прокуратуры запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие

В Уфе Ленинский районный суд по иску военной прокуратуры запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие: пули попадают в жилые дома, — сообщает «Коммерсантъ». Под запретом оказались пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы. Росгвардейцем разрешили тренироваться только с пистолетами и спецоружием.

Ранее тот же суд отказал в иске местным жителям, которые пытались закрыть стрельбище.