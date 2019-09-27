В Архангельске суд приговорил к 400 часам обязательных работ координатора местного штаба Навального Андрея Боровикова

В Архангельске суд приговорил к четыремстам часам обязательных работ координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова. Он признан виновным по так называемой «дадинской статье» – 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. В 2018-ом году Боровикова оштрафовали за митинг «Он нам не царь», а также за акцию против пенсионной реформы. В 2019-ом году на активиста составляли протоколов из-за акции против мусорного полигона в Шиесе. С учетом трех штрафов возбуждено уголовное дело. Прокуратура просила для Боровикова три года принудительных работ, — сообщает Znak.com.