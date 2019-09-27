Телерадиокомпанию «Немецкая волна» могут признать иностранным агентом и лишить аккредитации в России

Об этом будет просить МИД, комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России. По мнению комиссии, в действиях «Немецкой волны» есть признаки оправдания экстремизма. Депутаты пришли к выводу, что «Немецкая волна» нарушила закон, призвав прийти на неразрешенный митинг в Москве, — сообщает РИА «Новости». Собранные материалы будут направлены не только в МИД, но и в Роскомнадзор, Минюст и Генеральную прокуратуру.

Кроме того, комиссия Госдумы проанализирует материалы издания «Медуза», «Радио Свобода» и Би-би-си на предмет нарушения избирательного законодательства, — сообщил глава комиссии, депутат Василий Пискарев.