На Урале начали устанавливать оборудование, позволяющее блокировку запрещенных РКН сайтов
На сетях всех крупнейших операторов связи на Урале, по некоторым данным, начали устанавливать оборудование, позволяющее блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом пишет РБК. По данным издания, это сделано в рамках тестирования так называемого «суверенного Рунета». Предполагается, что оборудование позволит блокировать в том числе мессенджер Телеграм.
Вряд ли это когда-нибудь удастся Роскомнадзору, — сказал в интервью «Эху» IT-специалист, основатель сервиса TgVPN Владислав Здольников. Он напомнил, что проблемы, которые возникают при использовании этих систем блокировки, уже можно было видеть при демонстрации оборудования на форуме операторов связи.