Высшая школа экономики уволила преподавателя лицея при вузе, которого обвинили в растлении учениц

Известно как минимум о двух романах, которые педагог заводил с несовершеннолетними девушками.

Преподавателя лицея при Высшей школе экономики Александра Кузнецова решено было уволить по результатам проверки, показавшей «факты неэтичного поведения». Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» рассказали в пресс-службе вуза. Уточняется, что Кузнецов нарушал «необходимую дистанцию между преподавателем и учениками».

Служебное расследование в отношении педагога, учившего детей русской филологии, продолжалось около полутора месяцев. Оно началось после того, как бывшая ученица Кузнецова Ольга Старкова написала у себя в Фейсбуке о романе с преподавателем, который произошел, когда ей было 15 лет. По ее словам, это были не единственные отношения учителя. «Открытым медиа» удалось найти еще одну бывшую ученицу, которая рассказала, что ее роман с Кузнецовым также начался, когда ей было 15, и продолжался на протяжении четырех лет. Оба случая произошли еще до того, как преподаватель устроился работать в лицей, но руководство учебного заведения все равно начало проверку.

Сам Кузнецов свое увольнение не комментировал. Ранее, когда к нему обратились журналисты, он удалил свою страницу в Фейсбуке.