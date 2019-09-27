Киргизский МИД вызвал российского дипломата из-за передачи телеведущего Андрея Малахова

Озабоченность внешнеполитического ведомства страны вызвало высказывание журналиста о гражданине республики.

Советника-посланника посольства России в Киргизии вызвали накануне, говорится в распространенном сообщении МИДа республики. Его передает агентство ТАСС. Поводом стали слова российского телеведущего Андрея Малахова, сказанные в эфире его передачи на телеканале «Россия-1». Программа была посвящена аварии, в которой погиб сын российского миллиардера Александр Маругов. Водителем такси, с которым столкнулся мотоцикл мужчины, был гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. Обсуждая ДТП в своей передаче, Малахов сделал предположение, что Акбаров мог специально устроить аварию за деньги, например, 100 тысяч долларов, которые «сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов». Это возмутило МИД Киргизии. Как отмечается в сообщении министерства, его представители выразили озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства". Между тем посольство России в Киргизии на своей странице в Facebook осудило высказывание телеведущего.

Как отмечает издание «Sputnik Кыргызстан», пользователи киргизского сегмента соцсетей, в том числе известные личности, сочли поведение Малахова оскорбительным и потребовали извинений.