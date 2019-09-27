«The Insider» опроверг информацию, что убийцей чеченца Хангошвили в Германии является бывший полицейский Степанов

«The Insider» опроверг данные «The New York Times» о том, что киллером, убившим в Берлине гражданина Грузии и участника чеченской войны Зелимхана Хангошвили, является бывший полицейский Владимир Степанов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор «The Insider» Роман Доброхотов.

«Степанов не имеет никакого отношения к этому убийству. Он был осужден в 2005 году на 24 года лишения свободы по делу об убийстве руководителя концерна «Алмаз-Антей» Игоря Климова и его знакомой Елены Нещерет. В настоящее время Степанов сидит в исправительной колонии в Нижегородской области», — пояснил Доброхотов. Как добавил журналист, в последнем совместном расследовании с «Bellingcat» приведены дополнительные аргументы о том, что убийцей является человек, связанный с российскими спецслужбами.

По словам Доброхотова, ИНН «Соколову» (под этой фамилией киллер прибыл в Германию) был присвоен всего за пять дней до выдачи загранпаспорта. «Национальный паспорт, указанный в файле ИНН, имеет весьма специфическую серию: меняя последние несколько цифр вы не найдете других паспортов. А при попытке найти этот номер в базе Роспаспорт, появляется сообщение: «Сведения о личности защищены законом. Для получения информации свяжитесь с администратором», — уточнил он. Доброхотов также напомнил, что киллер прибыл за границу по поддельному загранпаспорту и прошел границу в обход стандартного контроля, что возможно только при условии договоренности с пограничниками.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте. Хангошвили во время второй чеченской войны воевал против российских войск, командовал одним из подразделений. В 2015 году на него было совершено неудачное покушение в Тбилиси, после которого он и попросил убежища в Германии.