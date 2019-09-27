Независимая экспертиза нашла признаки унижения человеческого достоинства в публикации спортивного журналиста Андрея Малосолова про экс-игрока футбольного клуба «Спартак» Луиса Адриано. Об этом сообщила представитель прокуратуры в Перовском суде Москвы, где рассматривается административное дело бывшего главы пресс-службы РФС. Прокурор уточнила, что Малосолов в своем личном аккаунте в Твиттере назвал Адриано «спартаковской обезьяной». Журналист не признает вину и просит прекратить производство по делу, — сообщает агентство ТАСС.