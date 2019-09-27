Мосгорсуд сегодня рассматривает иск сотрудника полиции Максима Уметбаева, уволенного из-за дела Ивана Голунова

Мосгорсуд сегодня рассматривает иск сотрудника полиции Максима Уметбаева, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова. Заседание проходит в закрытом режиме. Трое бывших полицейских, которые задерживали корреспондента сайта «Медуза» по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, обратились в суд с требованием восстановить их на службе. Помимо Уметбаева, это полковник Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов.

О том, что нескольких сотрудников полиции уволили в связи с делом Голунова, стало известно в июле. Издание «База» писало, что поводом стало то, что сотрудники в положенные сроки не позволили Голунову связаться с родственниками и адвокатом.