МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за слов телеведущего Андрея Малахова в программе «Прямой эфир»

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Фейсбуке. В МИДе считают, что Малахов некорректно высказался о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове. В июне он попал в аварию в Москве. Как пишет РИА Новости, в своей программе Малахов предположил, что Акбаров специально устроил аварию, где погиб человек за деньги, так как в республике низкий уровень зарплат. Посольство России в Киргизии также осудило ведущего за его высказывания.