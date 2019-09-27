Женская сборная России по волейболу уверенно выступает на Кубке Мира в Японии

Победа над американками в сегодняшнем матче практически гарантирует нашим волейболисткам медали.

Последний раз российские волейболистки поднимались на подиум крупных международных стартов 4 года назад, когда выиграли Чемпионат Европы. Затем результаты покатились вниз. В нынешнем розыгрыше Лиги наций, к примеру, сборная России стала 14-й. Умудрившись проиграть дома даже волейболисткам Таиланда. Затем, правда, команда сумела отобраться на Олимпиаду. Но недавний Европейский Чемпионат вновь обнажил огромные проблемы. Неудача на Евро стоила Вадиму Панкову места главного тренера. Команду временно возглавил его бывший помощник Серджио Бузатто. Удивительно, но результаты сразу пошли в гору.

На Кубке мира россиянки одержали уже 7 побед при одном поражении. И реально претендуют на попадание в призовую тройку. Сегодня наши волейболистки сыграют против команды США. И в случае победы практически гарантирую себе серебряные медали.

Помимо американок, российским волейболисткам предстоит сыграть на Кубке Мира против сборных Кении и Бразилии.