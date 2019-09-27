Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы

Ранее в страну можно было попасть только в составе группы и по так называемым «религиозным» визам.

Саудовская Аравия считается одной из самых закрытых стран мира. Иностранцев туда пускают только в составе организованной группы. Также разрешение на въезд дают паломникам, которые едут в королевство для посещения святых для мусульман мест – Мекки и Медины.

Руководство страны решило смягчить существующие порядки. Электронную визу можно будет оформить в аэропорту, по прибытию. Документ обойдется в 80 долларов при покупке онлайн. В стране с туристическими целями можно будет находиться до трех месяцев.

При этом на иностранцев будет распространяться требования местных законов о запрете на распитие спиртного. Женщины смогут посещать Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Также их освободят от необходимости носить традиционные черные платья, достаточно будет скромной одежды, пояснили ранее в профильном министерстве.

Новые визовые правила начнут действовать с этой субботы.