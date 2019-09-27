В Москве 9 человек арестованы по обвинению в финансировании запрещенного в России «Исламского государства»

Фигуранты дела признались в совершении преступления.

По версии следствия, группу сборщиков денег для террористов возглавил россиянин, вступивший в ряды «Исламского государства» во время пребывания в Египте. В 2015 году он вернулся в Россию и организовал сообщество, состоящее примерно из 30 человек. Мужчина отдельно вербовал каждого, выезжая в деревню Кокошкино Московской области, где кандидаты на вступление давали присягу на верность террористической организации. После церемонии новые участники должны были ежемесячно переводить деньги организатору группы, а тот отправлял их непосредственно боевикам, воюющим на стороне ИГИЛ. Об этом ТАСС рассказала старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. По ее словам, всего по делу о финансировании террористов арестованы девять человек. Обыски проходили в нескольких регионах, включая Москву, Дагестан и Кабардино-Балкарию.

Имена фигурантов дела не называются, но представители МВД в беседе с «Интерфаксом» уточнили, что создатель ячейки – уроженец Кабардино-Балкарии.