Facebook начал тестирование функции, которая скрывает счётчик лайков и других реакций на публикации

Социальная сеть Facebook начала тестирование функции, которая скрывает счётчик лайков и других реакций на публикации. Пилотный проект запустили в Австралии. С сегодняшнего дня часть австралийских пользователей не будут видеть количество лайков под чужими фотографиями и заметками. Реакции на свои публикации по-прежнему можно будет посмотреть. В компании Facebook считают, что отказ от публичного показа лайков поможет снизить социальное давление на пользователей и те смогут сосредоточиться непосредственно на контенте, а не на реакции на него. Ранее аналогичную функцию стали тестировать соцсеть Инстаграм, принадлежащей компании Facebook, передаёт ВВС.