Иран отпустил задержанный летом британский нефтяной танкер с россиянами на борту

Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на ресурс, который отслеживает передвижения судов, а также на судовладельца.

Несколько дней назад иранское правительство сообщило, что судебное разбирательство в отношении танкера завершено. Судно стояло в порту Бендер-Аббас с июля, когда его захватили морские силы Корпуса стражей исламской революции, которые связали свои действия с нарушением танкером международных правил.