Глава Центризбиркома Элла Памфилова подготовила предложения по изменению законодательства о выборах

Как пишет РБК, она планирует внести документ на обсуждение рабочей группы при администрации президента. Согласно этим данным, Памфилова предлагает четыре основных инициативы: это изменение муниципального фильтра, введение персональной ответственности председателей избиркомов за нарушения, изменение правил избрания руководителей избирательных комиссий муниципалитетов и полная отмена досрочного голосования.