СК объявил об аресте 9 обвиняемых в финансировании террористической организации «Исламское государство»*

Следственный комитет объявил об аресте девяти обвиняемых в финансировании террористической организации «Исламское государство»(группировка запрещена на территории России). Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Утверждается, что обвиняемые дали признательные показания. По версии следствия, один из фигурантов дела вступил в ряды «Исламского государства», когда находился в Египте, а затем, вернувшись в Россию, стал искать желающих оказывать материальную помощь террористической группировке. Как говорят в СК, в одном из мобильных приложений он создал группу, в которую приглашал согласившихся на финансирование. Всего там было около 30 участников.



Тем временем в МВД сообщили, что организатором преступной группы стал уроженец Кабардино-Балкарии.