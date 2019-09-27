Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола отклонил апелляцию по делу Лионеля Месси

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола отклонил апелляцию по делу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Решение о трехмесячной дисквалификации форварда остается в силе.

В матче за третье место на Копа Америка между сборными Аргентины и Чили Месси был удален с поля еще в 1-м тайме после стычки с Гари Меделем. По завершении игры Леонель обвинил судей в предвзятости, а организаторов турнира — в коррупционной деятельности.

В ответ на это Южноамерикнаская конфедерация футбола отстранила звездного форварда от игр за сборную своей страны сроком на три месяца за неподобающее поведение.

Аргентинская ассоциация футбола хотела сократить срок дисквалификации, но получила отказ. В итоге Месси пропустит три товарищеских матча со сборными Чили, Мексики и Германии. А также не сможет сыграть в первом отборочном матче к Чемпионату мира 2022 года.

Помимо дисквалификации, на Месси был наложен штраф в 50 тысяч долларов.