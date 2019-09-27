Россия получит от Германии данные полумиллиона советских военнопленных

Они будут размещены на специальном сайте.

Соглашение о передаче документов подписали в четверг представители архивов обеих стран. Среди участников проекта с нашей стороны значится Министерство обороны. Отечественная корпорация ЭЛАР должна будет перевести полученные материалы в цифровой формат, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ».

Как пояснили в Германском историческом институте в Москве, результатом работы станет интерактивная база данных. При вводе имении и фамилии, года и места рождения соотечественника будет отображаться целый жизненный путь. Если гражданин погиб в немецком лагере, будут указаны, к примеру, название лагеря, номер могилы и ее местонахождение.

В Фонде поддержки национальных проектов говорят, что неизвестной остается судьба около двух миллионов советских военнопленных. По данным Генштаба, в плену в годы войны оказались более 4 миллионов человек, хотя цифра может быть занижена почти в полтора раза.

Сроки окончания работ по созданию онлайн-архива не уточняются.