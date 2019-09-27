Кадыров распорядился найти тех, кто «радовался чужому горю после пожара в «Гранд-парк»»

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился найти тех, кто, по его словам, «радовался чужому горю после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд-парк». Об этом сообщает агентство ТАСС. Пожар в Грозном произошёл на прошлой неделе. По словам Кадырова, вместе с сообщениями о случившемся, он получил аудиозаписи, где женщины слезах рассказывают, что якобы видели, как из торгового центра выносят сгоревших детей. Кроме того, по словам главы Чечни, один из очевидцев снимал пожар, напевая «Гори-гори ясно».

По официальным данным, пострадавших при пожаре не было.