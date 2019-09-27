В Москве предъявлены обвинения девятерым финансистам запрещенной в РФ террористической организации ИГ 

Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девятерым арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, группу сборщиков средств для ИГ организовал вступивший в ее ряды россиянин.



«Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации «Исламское государство». Всего в сообщество вошло порядка 30 участников», — отметила представитель ГСУ. «Обвинение предъявлено 9 фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавила она. — Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания».

