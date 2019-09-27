На Урале начали тестировать оборудование, которое позволит блокировать ресурсы из реестра запрещённых сайтов

На Урале начали тестировать оборудование, которое по задумке Роскомнадзора позволит фильтровать трафик и блокировать ресурсы из реестра запрещённых сайтов, в том числе, мессенджера Телеграм. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Вряд ли Роскомнадзору удастся добиться своей цели, отметил в интервью Эху IT-специалист – основатель сервиса TgVPN Владислав Здольников.

Несколько дней назад глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что в течение года его ведомство представит результаты работы новой системы противодействия запрещённому контенту и блокировке мессенджера «Телеграм». Он добавил, что над мессенджером работают грамотные и опытные программисты, и сравнил попытки заблокировать «Телеграм» с «подрывом пиратского корабля».