Переход Павла Мамаева в футбольный клуб «Динамо» оказался под угрозой срыва

Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». По сведениям издания, футболист прилетел в Ростов для переговоров с местным клубом. На прошлой неделе с Павлом Мамаевым расторг контракт футбольный клуб «Краснодар». В команде воздержались от комментариев на этот счёт.

Мамаев недавно освободился из колонии, где вместе с Александром Кокориным отбывал наказание по обвинению в хулиганстве и побоях после двух драк в Москве. Футболистов освободили условно-досрочно.