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10:31, 27 сентября 2019

Британская компания, владеющая правами на «Свинку Пеппа», подала в суд на крупнейшего производителя игрушек в России

Британская компания, владеющая правами на анимационного персонажа" Свинка Пеппа", подала в суд на крупнейшего производителя игрушек в России. Entertainment One UK рассчитывает взыскать с компании «Симбат» почти 33 миллиона рублей. Правообладатель считает, что российский производитель использовал изображение «Свинки», похожей на «Пеппу», в своих конструкторах. В «Симбате», как пишет газета «Коммерсантъ», утверждают, что использовали совсем другого персонажа. Между тем, был проведён опрос, согласно которому больше половины из полутора тысяч респондентов сочли, что на конструкторе «Симбата» изображена именно «Свинка Пеппа». Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск в середине октября.



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