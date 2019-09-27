Директор ФБК Иван Жданов вышел из спецприёмника после восьми суток ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел из спецприёмника после восьми суток ареста и первым делом призвал присоединиться к акции в поддержку фигурантов «московского дела».

Акция, намеченная на ближайшее воскресенье на проспекте Сахарова, согласована с властями. Она заявлена, кик митинг в поддержку фигурантов дела, возбуждённого по статье о массовых беспорядках, а также в поддержку фигурантов дела, возбуждённого в отношении Фонда борьбы с коррупцией, и всех политических заключённых.