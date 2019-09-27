В РФС считают недопустимыми меры по отношению к болельщикам в Набережных Челнах

В Российском футбольном Союзе считают недопустимыми меры по отношению к болельщикам на матче между КАМАЗом и «Спартаком» в Набережных Челнах, когда фанаты были заперты за дополнительными ограждениями. Как рассказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.

В МВД Татарстана и «Спартаке» ранее сообщили, что не видят нарушений. В пресс-службе КАМАЗа сказали, что пошли на такие меры для предотвращения массового неконтролируемого выхода людей на полосу между трибунами и ограждением поля.