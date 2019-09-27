На Урале началось тестирование систем блокировки мессенджера Telegram

Испытания ведет Роскомнадзор, в них участвуют крупнейшие мобильные операторы страны.

Внедрением систем глубокого анализа пакетов занимается компания, гендиректором которой является бывший замминистра связи и экс-глава компании Nokia в России Рашид Исмаилов. Оборудования для фильтрации устанавливают на сетях всех операторов связи в Уральском федеральном округе.

По данным РБК, тестирование идет на сетях фиксированной связи, то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Мобильный интернет пока не особо трогают, говорят источники издания. Один из них отмечает, что испытания стараются проводить незаметно для граждан.

Тестирование на Урале должно завершиться до конца года. После чего будет приниматься решение о развертывании системы фильтрации по всей территории России. Инициаторы оценят, насколько токсичным выдался эксперимент для пользователей, и не было ли заблокировано что-то лишнее.

Затраты на тестирования не раскрываются. РБК уточняет, что «Главный радиочастотный центр», которому поручено ведение испытаний, получит от правительства более 16 миллиардов рублей в течение трех лет.