В Башкирии спецназу Росгвардии запретили стрелять на полигоне из дальнобойного оружия – пули попадали в расположенные поблизости жилые дома.

Жилые дома расположены всего в полутора километрах от стрельбища, где тренируются бойцы лучшего отряда спецназа Росгвардии. В заборах, окружающих здания, и на крышах специалисты обнаружили пулевые отверстия. Проверку проводила военная прокуратура уфимского гарнизона. Она выяснила, что на полигоне, где предусмотрены три рубежа открытия огня для разного вида вооружений, бойцы применяли дальнобойное оружие, например, автоматы АК-74 с дальность полета пуль более 3 километров. В интересах местных жителей прокуратура и подала иск. Ленинский райсуд Уфы согласился с тем, что тренировочные стрельбы представляют потенциальную опасность и ввел запрет на использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Теперь бойцам Росгвардии разрешено тренироваться на полигоне только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров. После введения запрета власти сообщили, что полигон перенесут в другое место.

Ранее местные жители сами обращались в суд с просьбой закрыть полигон, но добиться этого им не удалось.