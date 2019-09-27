Центробанк зафиксировал резкий рост случаев мошенничества с использованием поддельных телефонных номеров банков

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По словам первого заместителя главы департамента информационной безопасности Банка России Артёма Сычёва, мошенникам удалось подменить, как минимум, около двухсот банковских номеров. Сычёв добавил, что статистика учитывает только количество кредитных организаций, чьи номера были использованы. Число жалоб клиентов, по его словам, может быть значительно больше.

В Ростелекоме в связи с этим предлагают создать в России общий механизм обнаружения и блокировки вызовов с подменёнными номерами.