Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности

С соответствующим заявлением в ООН выступил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин направил в несколько десятков государство послания с предложением ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности. Такие письма, в частности, получили лидеры стран НАТО. В альянсе сочли, что предложение Москвы не заслуживает доверия. В Кремле сказали, что инициатива была направлена на борьбу с напряжённостью в мире, но пока России не встретила понимания.