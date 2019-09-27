Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к гражданам по случаю смерти Жака Ширака, занимавшего этот пост с 1995 по 2007 год.

Общенациональный траур объявлен 30 сентября. В этот день пройдет церемония памяти Жака Ширака в полдень в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Кроме того, в Елисейском дворце сообщили,что все желающие смогут до воскресенья прийти в официальную резиденцию французского президента, «чтобы выразить свои соболезнования». Они смогут оставить записи в книге соболезнований, которая будет находиться в вестибюле Елисейского дворца.