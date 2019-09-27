В российском МИДе назвали новые санкции со стороны США безрассудством и пособничеством терроризму

Ограничительные меры были введены американским Минфином накануне, они связаны с поставками авиационного топлива в Сирию.

Инициаторы санкционного давления на Россию на этот раз превзошли себя в собственном безрассудстве, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. В нем отмечается, что поскольку воздушно-космические силы России в Сирии содействуют властям в борьбе с боевиками, то санкции за поставку топлива можно расценивать как то, что США открыто встали на сторону террористов, которым американская сторона уже давно покровительствует. В МИДе «решительно осуждают циничность и беспринципность политики Вашингтона». Санкции, введенные накануне, призваны не допустить поставку авиационного топлива для российской группировки в Сирии, атакующей оппонентов режима Башара Асада. В связи с этим ограничительные меры американский Минфин наложил на фирму Maritime Assistance – ее в Вашингтоне называют подставной компанией уже находящегося под санкциями «Соврахта». В черные списки также попали пять российских судов и трое россиян, которым в прошлом году предъявили обвинения в поставку керосина вопреки запретам.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее опубликовал твит, в котором обвинил Россию в эскалации насилия в Сирии. Он считает, что Москва мешает урегулированию конфликта в регионе.