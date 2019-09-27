Апелляционный суд Южноамериканской Конфедерации футбола оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию Лионеля Месси

Об этом сообщает аргентинская пресса со ссылкой на источники. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины был отстранён за критику Конфедерации. Аргентинская ассоциация футболу хотела снизить срок дисквалификации до двух месяцев, но получила отказ. Таким образом Месси пропустит три товарищеских матча со сборными Чили, Мексики и Германии и не сможет сыграть в первом матче Отборочного этапа Чемпионата мира по футболу. Футболиста также оштрафовали на 50 тысяч долларов.