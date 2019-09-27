В Уфе бойцам отряда Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в жилые дома. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, после судебного разбирательства под запрет попало использование пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатомётов. Таким образом, гвардейцы смогут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.