Алексей Миняйло присоединился к одиночным пикетам в поддержку других преследуемых после акций протеста в Москве

Алексей Миняйло, в отношении которого прекратили дело о массовых беспорядках, присоединился к одиночным пикетам в поддержку других преследуемых после акций протеста в Москве. Об этом он сам рассказал сайту «Медуза». Алексея Миняйло освободили из-под стражи накануне. Решение Басманного суда в интервью «Эху» он назвал неожиданным.

Само дело о беспорядках пока не прекращено. Миняйло был единственным обвиняемым по этой статье, остававшимся в СИЗО.