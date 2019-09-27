На Урале начинают тестировать оборудование для так называемого «суверенного интернета»

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Согласно этим данным, оборудование уже установили в Екатеринбурге. В скором времени это собираются сделать в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других уральских городах. По словам одного из собеседников издания, система позволяет фильтровать трафик и блокировать ресурсы из реестра запрещённых сайтов Роскомнадзора. Оборудование, по словам источников, устанавливают на сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском округе. Уточняется, что тестирование пока затрагивает в основном домашний интернет. Эксперимент планируется завершить к концу года, после чего будет решаться вопрос о распространении системы на другие регионы.